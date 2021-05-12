Yollar daha güvenli hale geliyor

Yaylaköy-Kışlaköy ve Durasıllı mahallelerini bağlayan yol üzerinde genişletme, viraj düzenlemesi, ihtiyaç duyulan noktalar koruge boru döşemesi ve temel malzeme serimi gerçekleştiriliyor.

İl genelinde yatırım ve hizmetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de bu kapsamda Yunusemre ilçesinde 10 kilometrelik Yaylaköy - Kışlaköy ve Durasıllı hattında yol düzenleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda belirlenen asfalt hedefine ulaşmak için yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Yunusemre ilçemizde de önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Yaylaköy - Kışlaköy ve Durasıllı hattında 10 kilometrelik yol güzergahında, trafiği tehlikeye sokan kısımlarında viraj ve yol genişletme; temel malzemesi serimi çalışmaları yürütülmektedir. Su geçişleri için koruge boru döşeme çalışmaları da yapılmaktadır. Bölgedeki halkımız için önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. Halkımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için uygulama programımıza devam edeceğiz” diye konuştu.