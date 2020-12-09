Yollardaki bakım işleri aksatılmadan devam ediyor

Yolların daha güvenli ve kullanışlı olması için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda tamir, bakım ve yama işlerini aralıksız gerçekleştiriyor. Özellikle şehir merkezinde altyapı firmalarının çalışmalarından dolayı meydana gelen bozulmaların önüne geçmek ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri dur durak bilmeden tamirat yapıyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi tarafından yapılan bilgilendirmede, yol bozukluğu nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçmek ve yaşanması muhtemel diğer olumsuzlukları engellemek amacıyla tamir, bakım ve yama çalışmalarına devam edileceği ifade edildi.