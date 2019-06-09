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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünden durakta inen 66 yaşındaki Hayriye Korkmaz yoğun trafiğin olduğu yoldan karşıya geçmek istedi. Yolun karşısına geçmek isteyen Korkmaz, Ankara'dan İzmir istikametine seyir halinde olan 35 GA 2961 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.


Kaza yerinde güvenlik güçleri çalışmalarını yaparken, acılı haberi alan ailesi ise hastaneye akın etti.

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