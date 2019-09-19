İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş'a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Valeks Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesine kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.