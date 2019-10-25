YÖREX Fuarında Salihli tanıtıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX) katılarak Salihli'yi tanıttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle Antalya'da düzenlenen fuara Salihli Belediyesi ile Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla katılarak Salihli'yi temsil eden Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Zafer Kalkınma Ajansının öncülüğünde hazırlanan Manisa standında, Kula-Salihli Jeoparkı olmak üzere yöresel ürünler kuru üzüm ve zeytinyağı ile deri, halı, kilim, keçe, takıdan oluşan el sanatları ürünleri sergiledi.

Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yöresel ürünlerinin yer aldığı fuarda Salihli'yi ve Manisa'yı en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Salihli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Ademoğlu, “250 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Salihli Kadın Kooperatifi olarak, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek ve yöresel ürünlerimiz ile Kula-Salihli Jeoparkını tanıtmak için fuara katıldık. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya'da açılan fuara katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Manisa standını gezerek yöresel ürünler hakkında Salihli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinden bilgi aldı.