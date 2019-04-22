Yörükler, Salihli'deki şenlikte buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi öncülüğünde Osmanlı Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Salihli'nin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen Yörükler, sabahın erken saatlerinden itibaren Oraklar Mahallesinde kurulan şenlik alanına akın etti. Yörük kültürünün yaşatıldığı şenliğin açılış konuşmasını yapan Şenlik Komitesi Başkanı Halis Arslan, şenlik alanının düzenlenmesinden ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Oraklar Yörük Festivaline katkılarından dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eti. Belediye Başkan Danışmanı Nuri Kaya ise, Yörük kültürünün atalarımızdan bizlere miras kaldığını belirterek bu geleneğin yaşatılarak genç kuşaklara aktarılması için her zaman destek olacaklarını söyledi. Böyle güzel etkinliklerin birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini ifade eden Kaya, Salihli Belediyesinin her zaman kültürel ve sanatsal etkinliklere destek verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından şenlik, türküler ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Oraklar Mahallesinde düzenlenen Osmanlı Hıdırellez Şenliğine, Kaymakam Levent Kılıç, Salihli Belediye Başkan Danışmanı Nuri Kaya, belediye daire müdürleri, muhtarlar, yörük dernekleri ile vatandaşlar katıldı.