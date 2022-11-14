Yük asansörüne ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırında yük asansörüne ayağı sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak'ta bulunan bir fırında meydana geldi. Ekmek fırınında çalıştığı öğrenilen Duygu Teker'in 3 yaşındaki oğlu Eymen Teker'in ayağı yük asansörüne sıkıştı. Çocuğun feryatları üzerine durumu fark eden fırın çalışanları, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Çocuğun iki ayağının asansöre sıkıştığını tespit eden ekipler, asansörün yan demirlerini keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Eymen'in hayati tehlikesinin olmadığı, ayaklarında kırık ve ezikler olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında genç annenin feryatları ise yürekleri dağladı.