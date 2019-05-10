Yüksek erik fiyatı hırsızların iştahını kabarttı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik bahçesine giren hırsızlar, ağaçlardan bulunan erikleri çaldı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedieylül Mahallesinde meydana geldi. Kilogram fiyatının 8 ile 10 lira arasında olması nedeniyle iştahı kabaran hırsızlar Ahmet Gönenç'e ait erik bahçesine girdi. Ağaçlardaki erikleri talan eden hırsızlar olay yerinden kaçtı. Sabah bahçesine geldiğinde eriklerin çalındığını fark eden Gönenç durumu polise haber verdi. Erik bahçesine gelen ekipler inceleme yaptı. Bu yıl erik fiyatları 8 ile 10 TL arasında değişirken her gün bahçesinde bulunduğunu belirten erik bahçesi sahibi Ahmet Gönenç, dün iftar saatinde bahçeden ayrıldığı ve hırsızlarında iftardan sonra gelmiş olabileceğini söyledi.

Bir yıl boyunca erik ağaçlarına gözü gibi baktığını ifade eden Gönenç, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.