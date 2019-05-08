Yüksek gerilim enerji nakil hattına yıldırım düştü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar ve Emlakdere mahallelerinin Çapaçarık Mevkii'ndeki içme suyu tesislerini besleyen yüksek gerilim enerji nakil hatlarına yıldırım düştü. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yıldırım düşmesi sonucu oluşan arızayı kısa sürede gidererek vatandaşların susuz kalmasını önledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, arızalardan kaynaklı vatandaşların susuzluk yaşamasını engellemek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi ve Emlakdere Mahallesi'nin bağlısı olan Çapaçarık Mevkii'ndeki içme suyu tesislerini besleyen yüksek gerilim enerji nakil hatlarına yıldırım düşmesi sonucu oluşan arızaya erken müdahalede bulunarak sorunu ortadan kaldırdı. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ile koordineli çalışma sonucu sorunu ortadan kaldıran MASKİ, vatandaşların susuz kalmasını engelledi.

Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren, “Mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan tesislerimizin enerji nakil hatlarına yıldırım düşmesi sonucu kısa süreli içme suyu kesintisi yaşandı. MASKİ Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa Bölge Müdürlüğü kısa sürede müdahalede bulunarak sorunumuzu ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız, susuz kalmadı. Hizmetlerinden dolayı her iki kuruma ve yetkililerine teşekkür ederim” dedi.