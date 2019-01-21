Manisa'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin gerek mahkumiyetlerini tamamlanması gerekse de topluma kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında yükümlüler yarı yıl tatilinde okulların boya, tadilat, fidan dikimi gibi işlerini yapacak.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı ara tatilinde uygulamaya geçirilen proje kapsamında Manisa'daki denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya, tadilat, ağaç dikme, bakım ve onarımlarını yapacak. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlanan uygulamayı Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe de yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından fidan dikimine yardım eden Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, yükümlülerin okullarda yaptıkları hizmetlerle infazlarını yerine getirdiklerini belirterek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2006 yılından beri faaliyetlerini yürütüyor. O günden bugüne çok güzel infaz sistemi şeklinde faaliyetler gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile alternatif bir infaz sistemi olduğunu bilinmesini isterim. Bu anlamda gerek Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarımızda, gerek hastanelerde, gerek diğer kurumlarda bu şekilde faaliyet gösteren yükümlüler infazlarını yerine getiriyor" dedi.

Projeyle yükümlülerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişerek topluma kazandırılmalarına katkı sağlanacağını söyleyen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, "Burada gerek okulların temizliği bakımları bahçelerinin güzelleştirilmesi ağaçların bakımı gibi ya da ağaç ihtiyacı varsa yeşillendirme gibi bir çok ihtiyaçlarımız olabiliyor. Biz kendi personellerimizle elimizden geldiğince bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu arada son 12-13 yıldır Adalet Bakanlığımızın infaz sisteminde yaptığı değişiklikle hafif suçlardan hüküm yeme durumu olmuş vatandaşlarımızın hapishanede kalma şeklindeki infazlarının son bölümünü hem topluma geri kazandırma, adaptasyon sağlanması hem de kamu yararına katkıda bulunmaları hem de sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi bağlamında çeşitli kurumlarda olduğu gibi daha çok eğitim kurumlarımızda görevlendirilmeler oluyor. Bu görevlendirilmeler hem eğitime destek bağlamında hem de bu arkadaşlarımızın yeniden topluma dönme sürecindeki sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve rehabilitasyonu için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızda hizmet veren bu personellerine de yeniden topluma dönmelerinde 'Hoş geldiniz' diyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Manisa'da belirlenen eğitim kurumlarının yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 111 kişi denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğüne devam ediyor.