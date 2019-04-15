Yumrukaya ailesinin acı günü

Manisa'nın tanınmış iş insanlarından Erdinç Yumrukaya ve Mehmet Yumrukaya'nın yeğeni, merhum İbrahim Yumrukaya'nın oğlu Taner Yumrukaya geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti. Taner Yumrukaya'nın cenaze namazı Hatuniye Camiinde öğle namazına müteakip kılınırken cenaze namazına Manisa'nın iş ve siyaset dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Manisa'nın tanınmış iş insanlarından Erdinç Yumrukaya ve Mehmet Yumrukaya'nın yeğeni, merhum İbrahim Yumrukaya'nın oğlu Taner Yumrukaya geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti. Taner Yumrukaya'nın cenazesi Hatuniye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Çatal Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Manisa'nın iş ve siyaset dünyası yoğun ilgi gösterdi. Erdinç Yumrukaya ve Mehmet Yumrukaya ile yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.