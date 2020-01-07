İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Cumhurbaşkanı kararı ile yumurtada toptan satışında uygulanan yüzde 8’lik KDV oranının yüzde 1’e indirilmesinin sektöre çok faydalı olacağını belirtti.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Cumhurbaşkanı kararı ile yumurtada toptan satışında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin sektöre çok faydalı olacağını belirtti.


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yumurtanın toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranı yeniden belirlendi ve tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.



Yumurta üretiminde Manisa 3. sırada


KDV oranının indirilmesinin sektöre çok büyük bir fayda sağlayacağını kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde yaklaşık olarak 13 milyon yumurta üretimi yapılıyor. Yumurta üretiminde ülke sıralamasında 3. sırada olduğumuz göz önüne alındığında, ülke ekonomisine büyük katkısı bulunan Manisa İli olarak bu indirimin sektöre çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. İlimiz ve Ülkemiz yumurta üreticilerine hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.