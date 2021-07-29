YUNMEK eylül ayında eğitime başlıyor

İmzalanan protokol ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün öğretmen desteğiyle belediye bünyesindeki lokallerde kurs verecek.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında vatandaşlarının kendilerini geliştirmesini önemseyen Yunusemre Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolünü yineledi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin makamında gerçekleştirilen imza programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, İlçe Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz, Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak katıldı. İmza altına alınan protokol ile alanında deneyimli öğretmenler Yunusemre Meslek Edindirme Kursları (YUNMEK)'nda kurs verecek. İmzalanan protokol ile vatandaşlarının kişisel gelişimine katkı sunacaklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Hanımlarımızın kendilerini geleceğe hazırlaması ve yeni meslekler öğrenmesi bizim için çok önemli. Bizler de bünyemizde bulunan lokallerimizde yeni bir hobi edinmek, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hanımlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda müdürümüze de bizimle birlikte bu projede yer aldıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek YUNMEK ile toplumda eksikliği hissedilen bir hizmetin verilmesine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.