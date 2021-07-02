Yuntdağı Bölgesine ait çalışmaları aktardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt çalışmalarını incelemek üzere program düzenlediği Yuntdağıköseler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Yuntdağı bölgesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Yuntdağıköseler Mahallesi Muhtarı Ahmet Olgun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay ve vatandaşlar yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 asfalt sezonu programında Yuntdağı için önemli miktarda yol çalışmasının yapılacağını dile getiren Öztozlu, planlanan projeler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.