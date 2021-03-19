'Yunus Emre Kitap Kumbarası' projesi protokolü imzalandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesi kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliğinde 'Yunus Emre Kitap Kumbarası' Projesi iş birliği protokolüne imza attı.

Manisa CBÜ Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen iş birliği protokol toplantısında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Tolga Özenç Özençel bulundu.

Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerden biri olan 'Yunus Emre Kitap Kumbarası' projesi ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yönelik fayda sağlamak için okullarda kütüphaneler oluşturulacak, ilgili kütüphanelere konulacak kitaplar, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılacak olan kitap kumbaralarıyla sağlanacak. Geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulacak kitap kumbaraları üniversite bünyesindeki okullara yerleştirilecek, toplanan kitaplar da proje kapsamında köy okullarında oluşturulacak kütüphanelere teslim edilecek.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler aracılığıyla, çağının ötesinde bir şair olan Yunus Emre'nin; dil, din, ırk ayrımı olmaksızın ortaya koyduğu eserlerinin geleceğin güvencesi olan gençlere ulaştırılması ve bu maneviyatı kendi hayatlarına işlemeleri hedefleniyor.

Protokol imza törenindeki konuşmasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç göreve geldiklerinden bu yana Manisa'daki tüm paydaşlar ve kurumlarla iş birliği içinde olduklarını ifade ederek, “Üniversite olarak hayata geçirdiğimiz protokoller zinciri geçtiğimiz haftalarda sağlıkla devem etti. Bugün burada bu halkayı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Bakanlığın projeye genel müdürlük düzeyinde verdiği destek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Ataç, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.