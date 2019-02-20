Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'ya kazandıracağı en güzel alanlardan biri olan Yunus Emre Kültür Parkı, açılış için gün sayıyor.

Manisa'nın en gözde mekanlarından olan ve sosyal medya üzerinden yapılan anket sonucu ismi Yunus Emre Kültür Parkı olarak belirlenen Mesir Tabiat Parkı 2. Etap projesinde sona yaklaşılıyor. Alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayacak. İçerisinde İrfan Meclisi, Müze, Kafeterya, Sanat Atölyesi, Misafir Evi, Çocuk Oyun Parkı, Spor Alanları ve Seyir Terasları bulunan projenin kente prestij katacağını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu projeye büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yapımına geçen yıl başladığımız, vatandaşımızın da Manisa'da en sevdiği mekanlardan olacak projemizde sona geldik. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projemizin isminin ne olacağını da vatandaşımıza sormuştuk. Sosyal medya üzerinden yaptığımız anketten Yunus Emre Kültür Parkı çıktı. Doğayla iç içe, içerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Kadın Kıyafetleri Müzesi, İrfan Meclisi, Misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları bulunan Yunus Emre Kültür Parkı kentimize çok yakışacak.”