Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesinin çevre düzenlemesi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Ege Bölgesi'nin inanç turizmi açısından önemli merkezi olan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kula'nın her geçen gün artan turizm potansiyeline karşılık ilçedeki restorasyon ve çevre düzenlemelerine öncelik veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında başlattığı çalışmalarında sona yaklaştı. 37 bin 500 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin yanında ziyaretçilerin ziyaret sırasında bütün gereksinimlerini karşılaması için düzenlenen sosyal alanların inşaatı da hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi yeni yüzü ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'ne ziyarete gelenlerin kullanabileceği, Emre Köyü'nde yaşayan halkımızın ürünlerini sergileyebileceği ve Kadir Gecesi gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinliklerin yapılabileceği çok güzel bir proje geliştirdik. Meydanlar, piknik alanları, satış stantları, ibadetlerini yapabilecekleri alanlar, abdesthane ve şadırvan ile buraya yakışır bir düzenleme yapıyoruz. Kula'mızın turizm potansiyelini harekete geçirecek önemli çalışmalarımız da bu projemiz de inanç turizmi açısından önemli. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp, bu güzel hizmeti Kulalı hemşehrilerimize açmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.