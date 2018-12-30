Yunusemre 2019 yılında büyük hizmetlerle tanışacak

Mehmet Çerçi, “2018 yılında şehrimize güzel hizmetler yapmış olmanın gururunu ve 2019 yılında dev projelerimizi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Mehmet Çerçi, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Çerçi yayımladığı mesajda, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda Yunusemre Belediyesi olarak dev projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir yılı yaşadık. Sıralayacak olursak; dar gelirli vatandaşlarımızın ev hayali gerçek oldu. 1101 konutun hak sahibi olan ailelerimizin yerleşmesiyle Akgedik Yunuskent'te yaşam başladı. Yaklaşık 1500 konutun yer aldığı 2. etabımızda da inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor." dedi.

Manisa'nın kangren haline gelen pazaryeri sorunu Yunusemre Millet Çarşısı ile sona ereceğini kaydeden Başkan Çerçi, "Bu yılın başlarında temelini attığımız, içerisinde haftanın birkaç günü açık kalması planlanan pazaryeri başta olmak üzere, çeşitli büyüklüklerde 24 dükkan, gençlik merkezi, Manisa'nın en büyük konferans salonu, kapalı ve açık otoparklar, mescit, çocuk bakım odaları ve pek çok donatının yer alacağı projemizin açılışını 2019 yılının ilk aylarında yapacağız. Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan, Mesir, Laleli, Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerimizde uygulayacağımız kentsel dönüşüm projemizde ilk kazmayı 2019 yılı ilk aylarında vuracağız. Dev projelerin yanı sıra mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek yaptığımız projelerin karşılığını alıyoruz. 12 hanım lokali ve meslek edindirme kursu, 7 kültür ve taziye evi, 3 çocuk kültür sanat merkezine yenilerini ekleyeceğiz. Yine ilçede yüzlerce ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlımıza ulaşarak onların yaralarını sarmaya gayret gösterdik. 2019 yılı hizmetlerimizin doruk yılı olacak. Millet Çarşısını hizmete açacak; Huzurköy Yaşlı Bakım Merkezimizin de temelini atacağız. Akgedik Yunuskent'te 2. etabımızı da hak sahiplerimize teslim edeceğiz. 3. etabımızın ihalesini yapacak ve hemen inşaatına başlayacağız. Halkımızın teveccühü, milletvekillerimiz, hükümetimiz, devletimizden gördüğümüz destekle 5 yıla güzel hizmetler sığdırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bizden desteğini esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 2019 yılının şehrimiz, ülkemiz, bölgemiz kısacası dünyamız için sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve müjdeler getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.