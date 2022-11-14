Yunusemre 90+7'de galibiyeti kaçırdı: 2-2

Yunusemre Belediyespor, Kartalspor deplasmanında uzatmada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 7. hafta müsabakasında İstanbul'da Kartalspor'un konuğu oldu. 34. dakikada 1-0 geriye düşen Mavi Beyazlılar, ikinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken, 54. dakikada Ali Aykan Keskin ve 68. dakikada Enes Yıldırım'ın ayağından bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. Maçın son bölümünde çok net gol pozisyonlarından yararlanamayan Mavi Beyazlılar, 90+7'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Arif Alkan da izledi. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkarmış oldu. Mavi Beyazlılar haftaya Manisa derbisinde Salihli Belediyespor'u ağırlayacak