Yunusemre Aigai'deki kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek

Manisa'nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai Antik Kenti'nde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini sürdüren Yunusemre Belediyesi, çalışmalara bu yıl da destek verecek.

Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin ile gerçekleştirilen törenle protokol imzaladı. Prof. Dr. Yusuf Sezgin, 2023 yılı Aigai Antik Kenti Kazı çalışmalarına mayıs ayı itibariyle başladıklarını vurgulayarak, “Bu yıl içinde sponsorluk anlaşmamızı imzaladık. 2017 yılından bu yana desteklerini bizden esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz. Yunusemre Belediyesi'nin destekleri bizim için çok önemli. Çünkü en temel ihtiyaçlarımızı Yunusemre Belediyesi karşılıyor” dedi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise 7 yıldır verilen desteğin önemine dikkat çekti.

“Şehrimizin turizm gelirlerini arttırmak istiyoruz”

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de güzel bir çalışmaya daha imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi. “Yunusemre Belediyesi Aigai çalışmalarının bu yıl da sponsoru oluyor” diyen Başkan Çerçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Aigai, bölgenin en önemli turistlik antik merkezi. Burayı arkeolojik çalışmalarla ayağa kaldırıyoruz. Gerek valiliğimiz gerek kaymakamlığımız gerekse üniversitemiz bizlere bu konuda her zaman yardımcı oluyor. Biz her konuda elimizden geleni yapıyoruz. Manisa'yı ve Yunusemre'yi tarım ve turizm alanında olduğu gibi turizmde de aktif hale getirmek istiyoruz. Burada yaptığımız Aigai Müzesi ve Karşılama Merkezimizin inşaatını tamamladık. En kısa sürede de hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimizin turizm gelirlerini turizmde aldığı geliri ciddi manada yükseltmek istiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.”

Yapılan anlaşma ile kazı çalışmalarına katılan herkesin iaşe ve lojistik ihtiyaçları Yunusemre Belediyesi tarafından karşılanacak.