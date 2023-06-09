Yunusemre AKUT ile protokolünü yeniledi

Yunusemre Belediyesi yaptığı protokolle, özellikle doğal afetlere müdahalede üstlendiği sorumlulukla etkin görev yapan AKUT'un eğitim ve seminerlerini yapacağı tesisin tahsis protokolünü yeniledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında Akut Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Sermet Kadir Gezenerler ve yönetimini ağırladı. Ziyarette AKUT'un 2012 yılında ilgili belediyeyle yaptığı protokol ile 10 yıl için lojistik deposu, toplantı ve eğitim salonu ile harekat merkezi olarak tahsis edilen merkezin protokolü yenilenerek imza altına alındı. Laleli'de bulunan Manisa İl Temsilciliği bürosu olarak kullanılan merkezin 10 yıl süreyle daha AKUT'a tahsis edildiğini belirten Belediye Başkanı Çerçi, AKUT'un önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi, birlikte güzel çalışmalara imza atmak için projeler üreteceklerini söyledi. AKUT İl Temsilcisi Sermet Kadir Gezenerler ise kendilerine destek veren Yunusemre Belediyesine ve Başkan Çerçi'ye teşekkür etti.