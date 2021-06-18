Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi

Festival sonunda belirlenen isimler yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.

Yunsuemre Belediyespor alt yapı 14 - 16 Haziran tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde yapıldı. 2012-2013-2014 ve 2015 doğumlu sporcular katıldığı festival sonunda Antrenörler tarafından tespit edilen isimler, Yunusemre Belediyespor futbol altyapı yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.