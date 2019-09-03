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Yunusemre altyapıda da yeni sezon çalışmalarına başladı

Yunusemre Belediyespor altyapı takımları 2019-2020 sezonu için çalışmalarına başladı.


Yunusemre Belediyespor'da altyapı takımları tüm gruplarda yeni sezon için çalışmaların startını verdi. Başarılı bir sezon için kolları sıvadıklarını dile getiren Kulübün Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm gruplarımızda yeni sezon için düğmeye bastık. Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri, Karaali ve Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri'nde çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Liglerde ve turnuvalarda da mücadele hedefimiz altyapımızdan A takımımıza ve Manisa futboluna yeni yetenekleri kazandırmak. Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

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