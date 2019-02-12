Yunusemre artan fiyatların önüne geçmek için çalışmalara başladı

Mehmet Çerçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tanzim Satış Mağazası Projesi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Vatandaşın uygun fiyata meyve sebze yemesi için çalışacaklarını dile getiren Başkan Çerçi, “Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Yoğun bir seçim sürecine girdiklerini anlatan Başkan Çerçi, gönül belediyeciliğini ön planda tutan bir anlayışla vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi, “2001 yılından bu yana siyasette çeşitli kademelerde görev aldım. 9 yıla yakın milletvekili olarak görev yaptım. Bir dönem ara verdim. 2014 yılında genel başkanımızın verdiği görev ile Yunusemre'nin adayı olarak vatandaşımızın teveccühüyle kurucu belediye başkanı oldum. Hayır için yola çıktığımız için şer ile işimiz olmaz. Amacımız millete, devlete hizmet. Durmak yok yola devam ediyoruz. Halkımız yapılanların farkında. Gönül belediyeciliğini önemseyen bir yönetim anlayışı sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz. Yaptıklarımız ortada. Yapamadıklarımızı da vatandaşımızın teveccühüyle yeni dönemde hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Cumhur İttifakının Manisa'da yüksek bir oy alacağını dile getiren Başkan Çerçi her iki partinin de bu bilinçle hareket ettiğini söyledi. “Geçmiş geçmişte kaldı, kimseyle bir problemimiz yok” diyen Cumhur İttifakı Adayı Çerçi önümüzdeki günlerde ittifakın büyükşehir adayı Cengiz Ergün ile de bir araya geleceklerini kaydetti. Mehmet Çerçi, “Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de devam etme kararı verdi. Artık çatı kuruldu. Manisa'da da ittifak kuruldu. Sayın Cengiz Ergün ittifakın adayı oldu. 11 ilçede AK Parti, Büyükşehirde ve 6 ilçede MHP adayı çıktı. Yunusemre'de şahsım Cumhur İttifakı adayı. Biz de vatandaşımızın desteğiyle ilimizde en güzel sonucu almak için gayret göstereceğiz. Geçmişe baktığımızda büyükşehir meclisinde alınan bin kararın yüzde 98'inin mutabakatla geçtiğini görüyoruz. Elbette anlaşamadığımız ciddi noktalar olmuştur. Ama bu çok azdır. Cengiz Ergün ile partimizde görüştük, bir araya geldik. Bu makamlar gelip geçici. Daha önce rakiptik. Şimdi rakip değil; birlikte yürüyoruz. Biz de yerelde bunun gereğini yapacağız. Kendisini ziyarete gideceğiz. Onu da ağırlayacağız. Birlikte projeler üreteceğiz” dedi.

Rakibini değerlendirdi

Başkanlık seçiminde rakibi olan Millet İttifakı'nın Yunusemre Adayı Kürşat Mithat Özcan'ın adaylığını da değerlendiren Başkan Mehmet Çerçi centilmenlik içerisinde bir yarış geçirmeyi temenni etti. Rakibini çok iyi tanımadığını aktaran Dr. Mehmet Çerçi konuşmasında, “Kendisini çok tanımıyorum. Hayırlısı olsun. Centilmenlik içerisinde bir yarış olacaktır. Bütün seçim kampanyam süresince sadece yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatırım. Böyle bir anlayışa sahibim. Güzel bir seçim süreci yaşayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tanzim satış mağazası için hazırlıklar başladı

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Çerçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen sebze meyve fiyatlarını düşürmek adına açıkladığı Tanzim Satış Mağazası Projesi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Dr. Mehmet Çerçi, bu projeyi yaparken vatandaşları ve pazarcıları da gözeteceklerini anlatarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız sebze meyve fiyatlarındaki sert yükselişe tepkisini ortaya koyarak belediyelerin Tanzim Satış Mağazası açacağını duyurmuştu. Bu konuda bir hazırlığımız var. Yer konusunda sıkıntı yaşamayız. Görüşmelerimiz başladı. Süreci takip ediyoruz. Bakanlığımızla konuya ilişkin görüşmeler yapıyoruz. Tabi projenin netleşmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bakanlığın altyapısını oluşturması durumunda biz de mağazamızı açarız. Bunların hepsi bir süreç içeriyor. Belki halcilerimiz, pazarcılarımız, bu konuda otokontrolü sağlar. Vatandaşımızın sebze meyveyi ucuza yemesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben pazarcılarımızın ilgili sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşeni yapması taraftarıyım. Tabi bu konuda üzerimize düşeni yaparız.”

Mutlu ve Lalapaşa için ihaleye çıkılıyor

Belediye Başkanı Çerçi, dev projelerde sona yaklaştıklarını ifade etti. Şehrin imarı, inşası adına 4 yıldır yoğun emek harcadıkları kentsel dönüşüm projesinde Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi'nde ihale aşamasına geldiklerini belirten Başkan Çerçi, “Kentsel dönüşüm projesi; Mutlu ve Lalapaşa'da her şey tamamlandı. İzinler alındı. Çok güzel bir proje. Çarpık yapılaşmanın olduğu kısımları düzenleyeceğiz. Arazinin yapısına göre modern konutlar, sosyal donatı alanları oluşturduk. Yaklaşık bin 500 konut çıkıyor. 600 hak sahibi var. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Toplantılarımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Planlar, tasarımlar onaylandı. Bunlar 4 yıl gibi bir süre aldı” şeklinde konuştu.

Millet Çarşısı tamamlanıyor

Millet Çarşısı Projesinde de sona geldiklerini dile getiren Başkan Mehmet Çerçi, “Bu proje kompleks bir proje. Çok güzel bir pazaryeri kuruyoruz. Projeye ilaveler yaptığımız için süreç biraz uzadı. Takriben 3-4 ay sonrasında projenin tamamını tamamlayacağız. Ancak pazaryeri kısmını 1 ay içerisinde bitireceğiz. Önümüzdeki günlerde burada pazarcılarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunacağız. Türkiye'de örnek bir proje olacak” dedi.

Belediye Başkanı Çerçi şehrin özellikle kültürünün sergilenebileceği, doğayla iç içe bir proje olan Mesir Tabiat Parkı 2. etabını da çok yakında hizmete sokacaklarını söyledi. Projeyi büyük oranda tamamladıklarını anlatan Başkan Çerçi, “Projemizin 2. etabında binalarımızı tamamladık. İç dekorasyonu yapıyoruz. Ormanın içerisinde Manisa manzaralı çok güzel bir proje. Projemiz Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü onaylı; içerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Kadın Kıyafetleri Müzesi, İrfan Meclisi, misafirhane ve kafeterya bulunan kültürel bir çalışma. Burayı da en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.