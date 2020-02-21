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Yunusemre Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir ediyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 19. haftasında kendi evinde Ayvalıkgücü Belediyespor takımı ile karşılaşacak.


Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının altıncı maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. 23 Şubat Pazar günü saat 14.00‘te iki takım Tevfik Lav Spor Tesislerinde karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor ligde 40 puan ile 2. sırada yer alırken, rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise 30 puan ile 5. sırada bulunuyor.

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