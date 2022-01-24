Yunusemre bal üreticisini bu yıl da destekleyecek

Destekten faydalanmak isteyen üreticiler 24 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Yunusemre Belediyesine başvurabilecek.

Yunusemre Belediyesi ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında da arıcılık yapan üreticilere kovan dağıtımı yapacak. Üreticilerden 24 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında talep toplanacak. Çalışmaya dair bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üreticimizin yanında olmayı önemsiyoruz. İlçemizde arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da kovan dağıtımı yapacağız. Bunun için üreticilerimizden 24 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında talep toplamaya başlayacağız” dedi.

Başvuru için, kovan desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen dilekçe, ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi, Arıcılık Belgesi veya Arıcılar Birliği'ne üyelik belgesi ile başvurabilecekler.