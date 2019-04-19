Yunusemre BAL'a kilitlendi

hafta play-off maçında 21 Nisan Pazar günü Alaşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Mavi Beyazlı ekip son maçı galip tamamlayarak BAL'a yükselmeyi hedefliyor.

Süper Amatör Kümede mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off'u 6. hafta maçında Alaşehir Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. 21 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Killik Spor Tesisleri'nde oynanacak maç, Mavi Beyazlı ekip için oldukça büyük önem arz ediyor. Yunusemre Belediyespor, maçta galip gelmesi durumunda Manisa Sanayispor - Kulaspor maçının sonucu beklenmeden bir sezon aradan sonra yeniden BAL'a yükselecek. 9 puan ile liderliğini sürdüren Mavi Beyazlı Takımda, karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için saat 21 Nisan Pazar günü 10.30'da Yunusemre Belediyesi bahçesinden araç kaldırılacak.