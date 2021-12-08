Yunusemre Belediye Meclisi 2021 yılı son toplantısı yapıldı

Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. 26 maddenin görüşüldüğü toplantıda 1 açık kasa kamyonet, 2 traktörün Ahmetli Belediyesi'ne hibe edilmesi gündeme geldi. Madde için ara komisyon düzenlenirken; karar oy birliği ile meclisten geçti. Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması ve üye seçimi de meclis gündemindeydi. Birliğe ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Çerçi, “Uluslararası bir birlik... Türkiye'de belediyelerin organizasyonuyla kurulan birlikler cumhurbaşkanlığının izniyle kurulabiliyor. Birçok birlik var. Bu birlik de tarımı gelişmiş olan şehirlerin oluşturduğu uluslararası bir birlik. Siz de üye olur musunuz diye bir talep geldi. Üye olmak için de meclis kararı gerekiyor” diye konuştu.

Madde oy birliği ile kabul edildi. Mehmet Ersoy ve Osman Çimenoğlu asil, Şule Uygur da yedek üyeliğe seçildi. Toplantı sonunda Ocak ayı Meclis Toplantısının 4 Ocak Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.