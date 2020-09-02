İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediye Meclisi toplandı

Yunusemre Belediye Meclisi, Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi başkanlığında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.


Yunusemre Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısı, meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla tüm kurallara uyularak toplanıldı. Toplantı öncesi meclis üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve 8 Eylül Salı günü 98'incisi kutlanacak olan Manisa'nın kurtuluşunu kutlayan Başkan Çerçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu ülke için şehadet şerbetini içen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Meclis üyelerinin Muharrem ayını da tebrik eden Belediye Başkanı Çerçi, bu ayın Müslümanlar için Ramazan ayından sonra en önemli ay olduğunu ifade etti, bu ayda dağıtılan aşurelerin bereketli olmasını diledi. Toplantıda 10 madde görüşülürken; Ekim Ayı Meclis Toplantısının 6 Ekim Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.