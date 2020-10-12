İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediye Meydan Projesinde çalışmalar yoğunlaştı

Yunusemre Belediyesi hizmet binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen meydan projesinde çalışmalar yoğunlaşırken Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi çalışmaları yerinde inceledi.


İlçede birbirinden güzel birçok projeyi tamamlayan Yunusemre Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi. Yunusemre Belediyesi hizmet binasının bulunduğu alanda yapılan Meydan Projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen caminin çevresi düzenlenirken, projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Meydan projemizde daha önce kafeteryamızı tamamlayarak hizmete açtık. Cami inşaatımızda da sona yaklaşılıyor. Hizmet binamızı da yenileyeceğiz. Ayrıca gençlik merkezi ve yeraltı otoparkı yapacağız. Proje tamamlandığında ilçemiz çok güzel bir meydana, belediye hizmet binasına ve birbirinden güzel hizmetlere kavuşacak” dedi.


Proje kapsamında, Yunusemre Belediyesinin bulunduğu alan yeniden düzenlenerek içerisine yeni bir belediye binası, cami, kafeterya, gençlik merkezi ve yeraltı otoparkı yapılacak. Kafeterya binası ve çevre düzenlemesi yapılırken cami inşaatı ise devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.