Yunusemre Belediye personelinde Kızılay'a kan bağışı

Yunusemre Belediyesi personeli, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla belediye hizmet binası önüne konuşlandırılan mobil araçta, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi'nin işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. 'Kan ver hayat kurtar' sloganıyla belediye hizmet binası önüne konuşlandırılan mobil araçta, belediye personelleri ve vatandaşlar kan desteğinde bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kan bağışının önemine dikkat çekerek, “Türk Kızılay Manisa Şubesi ile kan bağışı etkinliği yaptık. Kan veren bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim. Düzenli olarak kan bağışı çok önemli. Belediye olarak her zaman Türk Kızılay'ını destekliyoruz.” dedi.