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Yunusemre Belediyesi 150 bin metrekarelik parke taşı döşedi

Yunusemre Belediyesi 2020 yılı içerisinde ilçede yaklaşık 150 bin metrekarelik yol yapım çalışması gerçekleştirdi.


Yıllardır bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapan Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında 150 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştirdi. İlçede ulaşımın kolaylaşması amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçede parke taşı döşeme çalışmalarımıza her yıl olduğu gibi 2020 yılında da devam ettik. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 150 bin metrekarelik yol yapımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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