Yunusemre Belediyesi 'Aile Akademisi' başladı

İlk seminer “Mutlu Aile Olmanın Sırları” olurken; Aile Danışmanı Sema Yıldırım, ailelere evlilikte yaşanan sıkıntıları aşmanın yollarını anlattı.

Yunusemre Belediyesi, farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Aile Akademisi adı altında seminerler dizisi başlatan Yunusemre Belediyesi, yüzlerce aileye ulaşarak yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olmayı hedefliyor. Seminerlerin ilki Mutlu Aile Olmanın Sırları oldu. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda verilen seminere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Sevinç Kibar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aile Akademisini anlattı

Seminerin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyesi olarak, sosyal projelere önem veriyoruz. Bünyemizdeki Kadın ve Aile Müdürlüğümüz de bunun en güzel örneği aslına bakarsanız. Biz biliyoruz ki toplumun temeli aile, ailenin de yapı taşı kadındır. Kadın ne kadar bilinçli, eğitimli olursa toplumun, dolayısıyla da ülkenin gelişmesi o denli hızlı olur. Bir sosyal projemizin daha startını vermekten mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi önderliğinde başlattığımız Aile Akademisi ile sık sık sizlerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Evlilikte yapılan hatalar

Konuşmanın ardından söz alan Aile Danışmanı Sema Yıldırım, mutlu aile olmanın sırlarını izleyicilerle paylaştı. Kadının aile içindeki toparlayıcı, yönetici etkisini daha da güçlendirecek tüyolar veren Yıldırım, evlilikte sık yapılan hatalı davranışların yerine nasıl davranılması gerektiği, eşlerin doğal farklılıklarını, eşler arasında çatışma nedenleri ile nasıl baş edilmesi gerektiği gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Seminer sonunda Sema Yıldırım'a çiçek veren Dr. Melek Çerçi, kendisi ile dostluklarının uzun yıllar öncesine dayandığını belirterek verdiği değerli bilgiler için teşekkür etti.

Başkan Çerçi konferans sonrası izleyicilerle buluştu

Konferans sonrası Aile Danışmanı Sema Yıldırım ve izleyicilerle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinlik salonunda kurulan stantları da ziyaret etti.