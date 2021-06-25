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Yunusemre Belediyesi Akgedik yolunda asfalt onarım çalışması yapıyor

Yunusemre Belediyesi TOKİ Akgedik yolunda asfalt onarım çalışması yapıyor.

Ekipler vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


Yunusemre Belediyesi, belediye bünyesinde hizmet veren sıcak asfalt plentinde üretilen asfalt ile TOKİ Akgedik yolunda bozulan yerlerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hava şartlarının düzelmesiyle asfaltlama çalışmasına başladıklarını belirterek, “TOKİ Akgedik yolunda bozulan yerlere Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz belediye bünyesinde hizmet veren sıcak asfalt plentinde üretilen asfalt ile düzenleme çalışması yapıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizde belirlediğimiz yerlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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