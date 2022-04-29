Yunusemre Belediyesi bayramda da hizmette

Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.

Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaşarak tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Belediye personelinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramını geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, “Belediye personelimize aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Bu bayramda belediye olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.