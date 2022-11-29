Yunusemre Belediyesi evde sağlık hizmeti ile yaralara merhem oluyor

Uzman sağlık ekibi, hastaneye gidemeyecek durumda olan engelli, yalnız yaşayan ya da dışarı çıkamayan hastaların evde muayenesini, enjeksiyon ve pansumanını yapıyor.

Sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekleyerek Sağlık Hizmetleri Merkezi'ni açan Yunusemre Belediyesi, bu hizmet ile vatandaşların yarasına merhem oluyor. Merkezde; 1 doktor, yardımcı sağlık personeli, hemşireler ve evde bakım hizmeti ekibi hastaların muayenesi başta olmak üzere ilaçlarının yazılması, tedavilerinin yapılması gibi ayaktan sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılıyor. Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi Aile Hekimi Dr. Levent Akbulut, merkezde verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Akbulut açıklamasında, “Merkezimiz, özellikle engelli, yalnız yaşayan, evden dışarı çıkamayan hastalara hizmet vermek amacıyla belediye başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde kurulmuş bir merkez. Vatandaşlarımızdan evde hekim muayenesi gerektiren durumlarda bizlere ulaşmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız pansuman, reçete yazımı, evde bakım durumlarında 444 8 211 nolu çağrı merkezinden bize ulaşabilir.” dedi.

“Her şeyin başı sağlık”

Merkez ile evde bakım ve destek hizmetini arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Her şeyin başı sağlık. Sağlık Hizmetleri Merkezimiz hasta kabulüne başladı. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Hasta kabulünün yanı sıra merkezimiz; engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Evde Bakım ve Destek Ekiplerimiz ile hizmetinizde olacak. ‘Merkezimiz size bir telefon kadar yakın.' 444 8 211 numaralı hattan talep oluşturabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz”