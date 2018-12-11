Yunusemre Belediyesi fabrikalarına bir yenisini ekledi

30 milyon TL yatırımla asfalt plenti ve beton santrali kuran Yunusemre Belediyesi, yalnızca Manisa'nın değil; Ege Bölgesi'nin de en büyük tesisini kurmuş oldu.

Yunusemre Belediyesi, büyük bir yatırımını daha hizmete açtı. Uzunburun mevkiinde yaklaşık 31 bin metrekare alan üzerine kurulan asfalt plenti ve beton santrali faaliyete başladı. 240 ton üretim hacmine sahip asfalt plenti, saatte 240 metreküp üretim hacmine sahip hazır beton santrali ilçede büyük bir eksikliği giderecek. 30 milyon TL yatırımla kurulan fabrikada istihdam sağlanacak. Yatırımla ilçede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet etmek adına önemli bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 4 yıldır verilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Parke taşı fabrikası tam kapasite çalışıyor

Yeni kurulan bir belediye olarak ilk etapta kaynak oluşturma adına tesisleşmeye gittiklerine vurgu yapan Başkan Çerçi, “Yaklaşık 240 bin nüfusa sahip ilçemizde vatandaşımıza hizmet ederken yalnızca kamu kaynaklarından yararlanmayıp kaynak üretme bakımından önemli bir mesafe kaydettik. Buradan yola çıkarak 2015 yılında parke taşı fabrikası kurduk. Bu fabrikada ürettiğimiz parke taşı ile cadde ve sokaklarımıza 1 milyon 400 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Ürettiğimiz parke taşlarını piyasaya da arz ederek belediyemize gelir sağladık” diye konuştu.

Başkan Çerçi, Manisa'nın hızla gelişen ilçesi olan Yunusemre'de kurulan hazır beton ve asfalt plenti fabrikasının büyük bir ihtiyaca cevap vereceğine vurgu yaparken; sözlerini şöyle tamamladı: “İlçemizdeki kentsel dönüşüm, toplu konut projelerimizi de dikkate alarak beton santrali ve asfalt plenti kurmaya karar verdik. 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonuç verdi. Uzunburun mevkiinde 30 bin 800 metre alan üzerine fabrikamızı kurduk. 240 bin ton kapasiteli asfalt plenti, 240 bin metreküp kapasiteli beton santrali, ilgili ekipmanlarıyla birlikte güzel bir tesis oluşturduk. Bu tesis, ekipman, istihdam ve özellikleri bakımından Ege Bölgesi'nin alanındaki en büyük tesis olma özelliğine sahip. Tabi bu fabrikayla birlikte kapasite artırımına gidilecek. Üretilen ürünleri piyasaya da arz edeceğiz.”