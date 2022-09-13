Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine bir telefon kadar yakın

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi bireylerin ev temizliğini 'Evde Destek Hizmeti' ekibi, kişisel temizlik ve bakımlarını da 'Evde Bakım Hizmeti' ekibi ile sağlayan Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu alanlardaki talepleri artık 444 8 211 numaralı telefon üzerinden alacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, “Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını sağlıyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu en sıcak şekilde hissettiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık bize 444 8 211 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile ulaşabilir” dedi.