Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Belediye, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunuyor.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştıran Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunuyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Arzu E.'ye hasta yatağı, 75. Yıl Mahallesinde yaşayan Osman Ö.'ye tekerlekli sandalye ve Tevfikiye Mahallesinde yaşayan Fikret Y.'ye tekerlekli sandalye yardımlarını ulaştırdı. Belediyenin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.