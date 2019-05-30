Yunusemre Belediyesi ile Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ayn-ı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokalinde açılan kursta kursiyerler Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyesinin bünyesinde bulunan hanım lokallerinde düzenlenen kurslara ilgi yoğun. İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla gerçekleştirilen kurslarda hanımlar spordan, dikiş nakışa, okuma yazmadan ahşap boyamaya kadar yaklaşık 30 branşta kurs görebiliyor. En fazla rağbet gören kursların başında ise Kur'an-ı Kerim okuma geliyor. Ayn-ı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde açılan kursta yaklaşık 30 kursiyer hafta içi her gün Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Kuran-ı Kerim Eğitmeni Zeynep Çengel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kursumuzda kursiyerlerimize Kuran-ı Kerim okumayı öğretiyoruz. Yaş sınırımız yok. Hafta içi yaklaşık 30 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Güzel bir ortamımız var. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız lokallerimize gelerek başvuruda bulanabilir” dedi.

Kursiyerlerden Esma Yorulmaz ve Arzu Gökmen ise bu kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiklerini belirterek, “Ekim'de başladığımız Kur'an-ı Kerim kursumuzda ikinci dönemindeyiz. Çok da memnunuz. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Kızımla birlikte kurs görüyoruz. Bu kurslara herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi başta olmak üzere projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.