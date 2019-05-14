Yunusemre Belediyesi ile meslek sahibi oluyorlar

Yunusemre Belediyesi bünyesinde Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda açılan kuaförlük kursunda eğitim gören kadınlar meslek sahibi olmayı hedefliyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda açılan kuaförlük kursu ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen bayanlardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılarak Manisa'ya yerleşen bayanların rağbet gösterdiği kursta bayanlar hafta içi hergün eğitim alıyor. Kursa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Kurs Kuaförlük Eğitmeni Betül Kocabay, “Hafta içi verdiğimiz kursa bayanlarımızın ilgisi yoğun. Burada türban, topuz, saç boyama gibi temel konularda eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz kendilerini geliştirerek bu mesleği öğrenme fırsatı buluyorlar. Bu elbette memnuniyet verici. Kursumuzda çeşitli nedenlerle ilimize yerleşen İran ve Afganistan kökenli kursiyerlerimizin sayısı fazla. Sayıları şu anda 12. Çoğu da bizim söylediklerimizi anlıyor” diye konuştu.

İran vatandaşı Fatemeh Khamoshi bu kurs sayesinde meslek öğrenme fırsatı bulduğunu belirterek, “Burada çok güzel şeyler öğreniyoruz. Öğretmenlerimizi de çok seviyoruz. İran'da kuaföre gidiyordum. Ama geldim burada çok şey öğrendim. Başka ülkelerden bizler gibi Manisa'ya gelen kardeşlerimizi de bu tür kurslara davet ediyoruz” dedi.