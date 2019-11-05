Yunusemre Belediyesi ile tezhip sanatını öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi bünyesinde açtığı kurslar ile birçok kadının hem güzel vakit geçirmesini hem de birbirinden farklı hobiler edinmesine imkan tanıyor. Yunus Emre Kültür Parkı Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde tezhip sanatı hocası Zuhal Dindar tarafından verilen Tezhip Kursu ilgi görüyor. Kursa ilişkin bilgi veren Kurs Eğitmeni Zuhal Dindar, geleneksel sanatlardan olan tezhip sanatını yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti. Dindar konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu güzel merkezde pazartesi ve çarşamba günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kurs veriyoruz. Burada öğrencilerimize tezhip sanatını öğretiyoruz. Tezhip dışında belirli program dahilinde çini, temel sanat eğitimi, telkari ve kazaziye kursları veriyoruz. Bu kurslarımızdan faydalanmak isteyen sanatseverlerimiz Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ya da Yunus Emre Kültür Parkı'na gelerek kayıt yaptırabilir” dedi.

Tezhip sanatıyla 6 yıldır ilgilendiğini anlatan kursiyerlerden Sevil Berberoğlu, bu sanatla ilgilenen herkesin eğitim alması gerektiğini belirterek “Bu sanat ile yaklaşık 6 yıl önce tanıştım. Hocam Zuhal Dindar sayesinde ilerleme kaydettim. Burada ortam çok güzel. Burada hem sanatımızı ilerletiyoruz hem de vaktimizi güzel değerlendiriyoruz" diye konuşayım.