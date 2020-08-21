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Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı

3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu için belediye bahçesinde lokma döktürüldü.


Yunusemre Belediyespor, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp futbolcusu Samet Algu'yu unutmadı. Algu için belediye bahçesinde lokma hayrı yaptı. Lokma hayrına Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kulüp çalışanları, anne Selma ve baba Osman Algu ile eşi Merve Algu katıldı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Algu'yu vefatının 3. yılında unutmadıklarını belirterek, “Rabbim mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Allah ailesine sabırlar versin” dedi.

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