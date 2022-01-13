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Yunusemre Belediyesi Muradiye'yi ağaçlandırıyor

Yunusemre Belediyesi, Yemyeşil Bir Yunusemre sloganıyla başlattığı “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında Muradiye Mahallesi’nde ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Yemyeşil Bir Yunusemre sloganıyla başlattığı “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında Muradiye Mahallesi'nde ağaçlandırma çalışması yapıyor.


Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesinde ağaçlandırma çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bugüne kadar on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor projemiz kapsamında ilçemizde belirli bir program dâhilinde fidan dikimine hız kaybetmeden devam ediyoruz. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi Muradiye'de de fidan dikimi gerçekleştirdik. Yemyeşil Bir Yunusemre için bıkmadan, yorulmadan ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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