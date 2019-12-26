İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri

Personeline yönelik eğitimlerine devam eden Yunusemre Belediyesi bu kez sağlıklı beslenme ve gıdaların saklanma koşulları hakkında bilgi verdi.


Yunusemre Belediyesi personeline yönelik Sağlıklı ve Güvenilir Gıda, Yeterli ve Dengeli Beslenme konulu seminer düzenledi. Seminerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli Diyetisyen Burcu Bayraktar ‘Sağlıklı Gıda ve Beslenme', Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü personellerinden Gıda Mühendisleri Şeyda Bilir, Ersin Özkan Dündar, ‘Sağlıklı Gıda ve Temizlik, Gıda Etiketlenmesi ve Saklama Koşulları' konusunda personelleri bilgilendirdi. Seminerde dünyada ve Türkiye'de obezitenin hızla arttığına dikkat çekilirken; posa yönünden zengin besinlerin tüketiminin arttırılması, bol sebze-meyve ve kuru baklagil tüketilmesi, kepekli ekmek, çavdar ekmeği, tam buğday unuyla yapılan ekmeklerin tercih edilmesi ve yemeklere eklenen yağ miktarının azaltılması gerektiğine vurgu yapıldı. Gıdaların temizliği, saklama koşullarının da sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğunun aktarıldığı seminerde gıda alışverişi yaparken son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesinin önemli olduğu, etiketsiz ürünlerin ise alınmaması gerektiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.