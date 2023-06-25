Yunusemre Belediyesi sağlık hizmetleri ile Türkiye'ye örnek oluyor

Sosyal belediyecilik alanında adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, sağlık hizmetlerinde de Türkiye'ye örnek oluyor. Sağlık hizmetine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşların ayağına sağlık hizmetini ulaştıran Yunusemre Belediyesi vatandaşının sağlığı için de yoğun çaba gösteriyor.

Şehri inşa ederken halkının ihtiyaçlarına da önem veren Yunusemre Belediyesi, sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşların yardımına koşuyor. Sağlık Hizmetleri Merkezi, Engelli Yaşam Merkezi, Hasta Nakil Hizmeti, Evde Hasta Bakım Hizmeti, Halk Sağlığı ve Eğitim Hizmetleri, Aile ve Eğitim Danışmanlığı Hizmeti ve Medikal Malzeme Desteği Hizmetleri ile sağlık alanında çığır açan hizmetlere imza attıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşın yanında olmayı öncelik haline getirdiklerini belirtti. Başkan Çerçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal belediyecilik çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan vatandaşımıza sağlık hizmetini ulaştırıyoruz. Kendim de bir doktor olarak sağlığın önemini en fazla bilenlerden biriyim. Sağlık hizmetlerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sağlık hizmetleri merkezimizde bir taraftan vatandaşımızın muayeneleri, pansumanları gerçekleştirilirken bir taraftan da evinden çıkamayan vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmetini ulaştırıyoruz. Hayatın içerisinde sağlığın bulunduğu her alanda var gücümüzle yer alıyoruz. Sağlıklı Yunusemre için büyük çaba sarf etmeye devam edeceğiz.”

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığı ile hayata geçirilen Sağlık Hizmetleri Merkezi, aile sağlığı merkezi gibi hizmet veriyor. Merkezde bulunan bir doktor, 4 hemşire ve yardımcı sağlık personeli ile merkeze başvuran vatandaşların muayeneleri ve kontrolleri yapılıp sağlığa kavuşmalarına destek olunuyor. Merkezde ayrıca gezici sağlık ekipleri de bulunuyor. Gezici sağlık ekipleri aracılığı ile evden çıkamayan vatandaşların ayağına sağlık hizmeti götürülüyor. Evden çıkamayan vatandaşların pansumanları yapılıyor, enjeksiyonları takılıp sondalarının takibi yapılıyor.

Belediyenin ‘Hasta Nakil Hizmeti' alanında ise 3 ayrı hizmet veriliyor. İlk olarak hasta nakil ambulansı ile yatalak durumdaki hastalar için evinden alınıp sağlık hizmeti alabilmesi için hastanelere ulaştırılıp muayenelerinin takibi gerçekleştirilip evlerine geri bırakılıyor. Engelli Nakil Aracı ile ise tekerlekli sandalyede hayatlarını devam ettiren vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı sağlanıyor. Hastaneye ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşlar için de müdürlük bünyesinde ulaşım hizmeti sunuluyor.

‘Evde Hasta Bakım Hizmeti' ile engelli, yatalak, kimsesi bulunmayan hasta vatandaşlar evinde ziyaret edilerek kişisel bakımları gerçekleştiriliyor. Kuaför hizmeti ile evden çıkma imkanı bulunmayan hastaların saç sakal bakımları gerçekleştiriliyor. Hasta yatağında duş ve kişisel bakımları gerçekleştirilen hastalar evlerinde bakım hizmetine kavuşuyor.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ayrıca vatandaşlarının bilinçlenmesine yönelik eğitim hizmetlerine de önem veriyor. Mobil diş tarama aracı ile okul çağına gelen çocuklara ulaşılırken diş hekimi ve uzman personel tarafından drama oyunları ile çocuklara diş eğitimi veriliyor, ayrıca diş fırçası, diş macunu, kolonya gibi ürünler hediye ediliyor. Ayrıca 40-69 yaş arası kadınlar bulundukları mahallelerden alınıp meme ve rahim ağzı kanseri konusunda taramaları gerçekleştiriliyor. Ketem taramalarının ardından kadınlar, meme ve rahim ağzı kanseri konusunda bilinçlendiriliyor.

Medikal malzeme desteği de sağlayan belediye tarafından yatalak hastalar için medikal hasta yatağı temin ediliyor. İhtiyaç duyan vatandaşlara tekerlekli sandalye ve baston da ulaştırılıyor. Ayrıca yatalak hasta için hasta bezi, bariyer krem, pipetli bardak, kuru sistem saç yıkama bonesi, vücut temizleme havlusu desteğinde bulunuluyor.

Aile danışmanlığı ve eğitim koçluğu ile Yunusemrelilerin aile içi problemlerinin giderilmesinde danışmanlık hizmeti veriliyor. Eğitim hayatında sorunlarla karşılaşan öğrencilere de danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara da oyun terapisi ile öğrenmelerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Engelsiz yaşam merkezinde alanında uzman 10 öğretmen ile 18 yaşını doldurmuş olan ve eğitim hayatında yer alamayan down sendromlu ve otistik bireylerin çeşitli kurslar ile sabahtan akşama sosyalleşmelerine olanak sağlanıyor. Bu bireylerin merkezde kişisel bakımları da gerçekleştiriliyor. Merkez aracılığı ile 30 otistik ve down sendromlu birey, sosyalleşme imkanına kavuşurken aileleri de günlük hayatları ile ilgilenebiliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığı ile engel durumu hafif olan bireylerin çalışma hayatına girmelerine de destek olunuyor. Bu bireyler engel durumuna uygun iş şartlarında çalışma imkanına kavuşuyor.

Sağlık hizmetlerinde çığır açtıklarını belirten Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, kendilerine her konuda destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yerkazanoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık alanında uzun yıllar tecrübeye sahip bir bürokrat olarak Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyorum. Başkanımız da bir doktor olarak bugüne kadar ne istesek bizi hiç kırmadı. Bir ilçe belediyesi olarak kısıtlı imkanlara sahip olmamıza rağmen sağlık alanında bu önemli çalışmalara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, 444 8 211 numaralı telefonu arayabilir.”