İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına kedi ve köpek evleri konuşlandırırken, yem ve mama da bırakarak hayvanların beslenmelerine destek oldu.


Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. ‘Onlar Bize Emanet' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin belirli noktalarında sokak hayvanlarına barınmaları için kulübe, yem ve mama bırakıyor. Tüm vatandaşlara da çağrıda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bizim sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarını bu soğuk günlerde unutmuyoruz. Şehrimizin muhtelif noktalarında kulübeler konuşlandırırken; mama ve yiyecek bırakarak onların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Hayvanseverlerimizden de onlara sahip çıkmalarını rica ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.