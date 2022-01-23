Kurulduğu günden bu yana “Onlar Bize Emanet” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin belirli noktalarında sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıyor. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının unutulmamasını isteyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi tüm vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarımızı bu soğuk günlerde de unutmuyoruz. Onlar için kentin muhtelif noktalarına mama ve yiyecek bırakarak onların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Tüm ekiplerimiz ile her daim can dostlarımızlayız” dedi.