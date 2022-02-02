Yunusemre Belediyesi şubat meclis toplantısı yapıldı

Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Yunusemre Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nda 24 madde görüşüldü. Belediye Meclis Toplantısında Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan Atatürk, Barbaros, Spil ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi talebi, Manisa Büyükşehir Ara Komisyonuna gönderilmesinin ardından Yunusemre Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Karar Manisa Büyükşehir Meclisi'ne gönderildi.

Toplantıda ayrıca Akgedik Mahallesine sağlık ocağı yapımı için İl Sağlık Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi ile bağışçı arasında işbirliği protokolü yapmak için belediye adına belediye başkanına yetki verilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak “TOKİ'de şu anda bir yaşam var. Hayırsever vatandaşımızın katkısı ile bir sağlık ocağı yapılacak. Alanda tesviye yapıldı. Çok hızlı bir şekilde hizmete alacağız” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçen hafta sosyal yardım seferberliği başlattıklarını belirterek çalışma hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Zaten biz vatandaşlarımıza yardım yapıyorduk. Ama bu yardımları daha da genişlettik. Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik çok ciddi bir çalışmamız var. Buna hayırseverlerimizin ve bazı kurumlarımızın katkısı oldu. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, hayırsever işadamlarımız, emektar belediye personellerimiz ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu projemiz bütün hızıyla devam ediyor” dedi.

Mart ayı meclis toplantısının ise 1 Mart Salı günü saat 18.00'da yapılması kararlaştırıldı.