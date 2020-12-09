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Yunusemre Belediyesi yakacak yardımlarını sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi kış aylarının başlamasıyla beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlarının ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için kömür, odun ve soba yardımlarını sürdürüyor.


Sosyal belediyecilik alanında yaptığı örnek çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarının zor zamanlarında yanında oluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından soba, kömür ve odun desteğinde bulunuluyor. Amaçlarının soğuk kış günlerinde vatandaşlarının zor durumda kalmaması olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belirli bir program dahilinde yardımlarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçi, “Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte havalar soğumaya başladı. Zor durumda olan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin soba, kömür ve odun taleplerini belirli bir program dahilinde karşılıyoruz” dedi. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma ile ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yakacak destekleri verilmeye devam edilecek.

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